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Gudmundsson è un nuovo giocatore della Lazio: c'è il contratto in Lega

Gudmundsson è un nuovo giocatore della Lazio: c'è il contratto in LegaFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:30News
di Redazione FV

Albert Gudmundsson è ufficialmente un nuovo giocatore della lazio. C'è infatti il deposito del contratto in Lega che ne dà l'annuncio. L'islandese si trasferisce al club biancoceleste in prestito con diritto di riscatto.