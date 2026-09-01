Dal Portogallo sicuri: la Fiorentina ha in mano Pedro Gonçalves dello Sporting

Dal Portogallo sicuri: la Fiorentina ha in mano Pedro Gonçalves dello SportingFirenzeViola.it
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di Redazione FV

La Fiorentina è pronta a piazzare il colpo a sorpresa in attacco: i viola infatti avrebbero raggiunto l’accordo con lo Sporting per l’arrivo di Pedro Gonçalves. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, il centrocampista offensivo si dovrebbe in viola con la formula del prestito oneroso e obbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi.

Nelle casse dello Sporting entreranno subito 2,5 milioni di euro, ai quali potrebbero aggiungersene altri 22,5 nel caso in cui scattassero le condizioni previste dall’intesa. Il valore complessivo dell’operazione potrebbe quindi raggiungere i 25 milioni di euro.