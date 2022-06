SEBASTIANI, Mandragora è all'altezza di Torreira

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto per dire la sua sul possibile trasferimento di Rolando Mandragora alla Fiorentina, centrocampista che ha avuto nel 2015-2016: "Parliamo di un ottimo giocatore in Italia. Il suo problema è che ebbe un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per circa un anno, ma ha tutte le caratteristiche per fare bene, soprattutto con un allenatore molto bravo come Italiano e in un contesto come quello dei viola. Credo che possa fare una stagione importante".

In che ruoli può giocare Mandragora?

"Può giocare dove giocava Torreira, fare l'nterno, ma anche il centrale in una difesa a tre avendo quel piede... A Pescara, anche se non gli piaceva, lo ha fatto e può essere il Bonucci della situazione".

Non si parla neanche di cifre folli.

"No, assolutamente. Siamo abituati a sentire cifre importanti per i giocatori stranieri, ma i talenti italiani poi non li prendiamo in considerazione. Quest'anno abbiamo fatto giocare dei ragazzi molto giovani che hanno fatto molto bene, uno di questi è del 2005 ed ho paura che possa andare all'estero. In Italia chi deve fare un certo tipo di lavoro non lo fa e così questo ragazzo lo vogliono in Germania, è un prospetto importante, ma magari da noi ha poche attenzioni".

Come mai?

"Secondo me la gente che lavora non conosce i ragazzi italiani. Non si tratta di incapacità, il problema è che non si vanno proprio a vedere e ci si affida alle immagini. I ragazzi italiani sono costretti così ad andare a fare trafile diverse".

Verratti è stato vicino alla Fiorentina?

"Assolutamenti sì. Si parlò di uno scambio con Ljajic, ma non fu un problema di soldi, ma avevamo anche il Napoli e io feci tutto con loro. Il problema poi fu che l'agente di Verratti si era accordato con la Juventus e il giorno dopo uscì un'intervista del ragazzo che diceva di essere nato con la maglia bianconera addosso. Poi non andò nemmeno lì perché i conti vanno fatti con me".

Si aspettava che finisse così la storia tra Torreira e la Fiorentina?

"No, però c'è da fare una considerazione. Le società italiane cominciano a ragionare su tutte le condizioni del contratto e quindi probabilmente queste non c'erano per continuare insieme. Mi dispiace perché sarebbe sicuramente stato un valore aggiunto per la Fiorentina, aveva fatto benissimo con Italiano, ma Mandragora sarà un sostituto all'altezza".