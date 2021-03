SCONCERTI, Nessuna squadra gioca peggio di ACF

Mario Sconcerti, nota firma del giornalismo italiano è intervenuto in diretta su TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto.

Il discorso nella lotta salvezza si è riaperto?

"A 32 ormai si è assolutamente salvi: l'Udinese, peraltro, è quarta in classifica nel girone di ritorno. Direi che fino al Bologna sono tutte già salve: la terzultima negli ultimi 10 anni non ha mai guadagnato più di 4 punti sulla quartultima. Sfioro l'argomento Fiorentina e cado un po' dalle nuvole vedendo che in molti si rendano conto adesso del pericolo, io lo sostengo da inizio campionato. Aggiungo: non c'è squadra che giochi peggio della Fiorentina e dico che se la mia squadra va in Serie B vorrà dire che seguirò la B, niente drammi esistenziali. Se volevo vincere facevo il tifo per la Juve o per la Democrazia Cristiana...".

Ma è fiducioso?

"Molto. Peggio di così non può andare, siamo in una posizione di classifica discreta per non retrocedere anche se abbiamo sbagliato qualunque cosa possibile. Chiesa non è stato sostituito, Duncan è stato preso e ceduto senza averlo visto né poi sostituito, messo dentro un Borja Valero che ormai col calcio c'entra poco e lo sa anche lui... Ci si permette di discutere Amrabat, ma che ci si aspettava? Oggi è meno felice e si vede, perché nel giocare conta. L'importante però per Firenze, come al solito, è avere un argomento per cui dividersi, quindi siamo tranquilli".