SCONCERTI, La Samp gioca meglio dei viola ma...

Ai microfoni di RMC Sport Mario Sconcerti, prima firma del panorama giornalistico sportivo italiano, ha commentato così i temi di Fiorentina-Sampdoria: "La Sampdoria gioca meglio ed è più squadra, ma non si può dire che sia più forte della Fiorentina, come non si può dire neanche il contrario. Arriveranno alla fine in classifica a una distanza di pochi punti. Giampaolo ha un giocatore in più che è Quagliarella, che ti dà 5-6 punti in più a fine anno".