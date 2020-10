SCONCERTI, Iachini out? Faremmo ridere tutti

Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto analizzando la situazione in casa viola. Queste alcune sue dichiarazioni: "Faremmo ridere il mondo se mandassimo via Iachini adesso perché sono passate quattro giornate. Vlahovic e Castrovilli hanno un rendimento scadente con lui, lo trovo molto strano e deve riuscire a far rendere al massimo i giocatori. Sono preoccupato perché se è vero che la squadra non lo ascolta, il presidente deve andare e spiegare che questo è il suo allenatore. Mi sembra troppo facile dare tutte le colpe a Iachini, malgrado non sia convinto che sia l'allenatore ideale. Esonerarlo però sarebbe dannoso per la Fiorentina. Per quale motivo un grande allenatore dovrebbe venire in una società che esonera il suo allenatore dopo quattro giornate ed è così isterica? Ci fa del male l'isteria e il continuo voler discutere noi stessi".