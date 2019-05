SCONCERTI, Domani ufficiale trattativa con Commisso

Mario Sconcerti, decano del giornalismo e opinionista ha parlato così del futuro societario viola: “Domani verrà ufficializzata la trattativa che è in ballo già da tempo. Penso che ormai si stia parlando di particolari, altrimenti non si spiegherebbe il silenzio prolungato. Commisso è pronto. Montella? Vorrei capire il suo stato d’animo, se è pronto per allenare anche l’anno prossimo dal punto di vista dell’entusiasmo. Traorè? Non mi piace come si sta comportando Corsi che parla continuamente di trattative ma allo stesso tempo non capisco Corvino”.