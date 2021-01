SCONCERTI, Callejon non è l'uomo che porta il gol

Intervenuto durante Stadio Aperto, su TMW Radio, Mario Sconcerti ha commentato così la situazione di Josè Callejon alla Fiorentina: "Quanto potrà incidere Callejon nella Fiorentina? Ci sarebbe bisogno di qualcuno che porti gol, e non penso che Callejon sia l'uomo giusto. Lo è per una squadra che riesce ad appoggiarsi sulle fasce, ma non ti salta l'uomo col dribbling: è uno di quelli che dà ordine ed equilibrio ad una squadra di qualità, ma non la porta lui. Credo nel futuro della Fiorentina soprattutto perché ha una buona difesa, almeno relativamente alle altre squadre. I problemi non li risolverebbe nemmeno Pavoletti, per dire... Ha 32 anni e viene da due crociati di fila: basta anche con questo tipo di giocatori. Ora sento parlare di Conti: se deve essere un affare perché il Milan non lo vuole più e a 26 anni puoi puntare soldi su giocatori a rischio ok, ma non fai altro: il rischio si trasforma spesso immediatamente in un danno. In questo momento la Fiorentina sta cedendo tutti i giocatori comprati un anno fa, e qualcuno dovrebbe renderne conto. Ci sono cose che non si capiscono, una società schizofrenica".