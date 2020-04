SCONCERTI, Calcio prepotente. Vuole solo i soldi

Il noto opinionista Mario Sconcerti è intervenuto a TMW Radio parlando della situazione attuale del calcio italiano: "Sono sempre più sorpreso dal comportamento delle televisioni e della gente. Le tv pagano davvero con i soldi previsti uno spettacolo ormai difettoso e contraffatto, ampiamente usato? Neanche atleticamente e dal punto di vista dello spettacolo sarà lo stesso. Sarebbe come comprare per nuova una macchina usata: mi devi fare lo sconto. L'ho chiesto in tutte le salse a Sky e DAZN, ma nessuno mi ha mai risposto. Le società peraltro hanno già incassato i loro soldi, quindi non so come li restituirebbero. La gente, poi, è interessata davvero a questo tipo di calcio? Giocare ogni tre giorni con squadre che neanche sono attrezzate per farlo. Per i soldi si fa tutto, ma è un problema loro, non nostro. Io non credo al fallimento delle società, e che sia un problema di vita o di morte. Hanno bisogno di questi soldi per continuare a spartirseli".

Se si arrivasse alla fine anticipata?

"Il prossimo campionato avrebbe dei vantaggi, nascerebbe dopo un paio di mesi di mercato, e la gente avrebbe anche piacere di veder costruita la propria squadra. Se tifa per quelle due o tre almeno, visto che delle altre non si parla mai. La gente subisce di tutto... Noi parliamo di tv ma quello che ci sfugge è che le paghiamo noi le partite, vogliamo chiedere anche alla gente, a me, cosa ne pensa? Io sono lo scopo per cui tu vivi: fai una ricerca di mercato, con i pareri dei clienti. Così è una risorsa in più, poi il rischio imprenditoriale è tuo e fai tu, ma noi subiamo di tutto con quella faccia da imbecilli con cui ci presentiamo allo stadio".