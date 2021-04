SCONCERTI, Acf? Gattuso non basta senza progetto

L'editorialista Mario Sconcerti ha parlato, tra le altre cose, di De Zerbi e di Fiorentina durante Maracanà su TMW radio. Ecco le sue parole a partire dal tecnico del Sassuolo, nel caso accettasse di andare all'estero:

"Per noi è una perdita. Credo che lui si aspettasse un riconoscimento dal nostro campionato per quanto fatto e non è arrivato. E quando gli viene fatta un'offerta dall'estero la prende in considerazione, ovviamente".

Fiorentina, chi il prossimo tecnico?

"La Fiorentina pensi perché non prende più Gattuso. L'interruzione di trattativa mi sembra significativa. E' una squadra ricca, senza debiti, in 4-5 anni rinforzerà la squadra con elementi che la riporteranno a competere per un posto in Europa. Il problema è farlo in un anno solo. Se loro pensano che basti prendere 3-4 giocatori perdendone altri non è così. E non basta prendere Gattuso. Ci vuole un impegno triennale, con una visione del progetto".