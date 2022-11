SCALONI, Giocherà solo chi mi dà garanzie fisiche

Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, si è presentato oggi in conferenza stampa per rispondere alle domande dei cronisti presenti. Cominciando a motivare le sue scelte relativamente ai 26 convocati per Qatar 2022: "Abbiamo chiamato questi giocatori pensando al meglio per la squadra, era logico che sarebbero stati lasciati a casa giocatori bravi - ha spiegato -. Per noi era difficile escludere qualcuno, in questi quattro anni abbiamo formato un gruppo e abbiamo un enorme apprezzamento per tutti quelli che ne hanno fatto parte. Siamo felici. Fino a ieri sera non avevamo la rosa al completo, non ci siamo ancora allenati. Ora in allenamento decideremo quale squadra scenderà in campo. Deve essere una squadra che mi dà garanzie soprattutto fisiche, non ha senso rischiare, dipenderà molto da quello che ci diranno i giocatori, da lì confermeremo la squadra. Sarà la prima volta che sceglieremo l'11 titolare pensando più al futuro".