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Fagioli in campo contro il Belgio: il centrocampista viola giocherà dall'inizio
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Nicolò Fagioli in campo stasera con l'Italia nella partita decisiva per il girone di Nations League contro il Belgio. Il centrocampista della Fiorentina secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it scenderà in campo dal primo minuto con la maglia numero 10 nel centrocampo scelto da Mancini per il match dello Stadio Re Baldovino di Bruxelles. In attesa delle formazioni ufficiali arrivano indicazioni sulla concreta possibilità che il classe 2001 parta dall'inizio.
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