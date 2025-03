Sarri e il voto per la Panchina d'oro: "Se si fosse votato prima avrebbe vinto Motta. Futuro? Dove c'è motivazione"

A margine della consegna della Panchina d'Oro Maurizio Sarri ha parlato a Sky partendo dalla sua preferenza espressa per Thiago Motta: "È un premio strano, si riferisce ala stagione precedente ma votato 8-9 mesi dopo, periodo nel quale succedono cose che possono portare a valutare in maniera diversa. È un premio relativo alla stagione 23/24, se si fosse votato il giorno dopo l'ultima giornata di campionato, probabilmente Thiago Motta avrebbe potuto anche vincere questo riconoscimento. Io ho votato per Motta, la squadra che mi ha divertito nella passata stagione".

Sarri è rimasto senza panchina, cosa si fa in questo periodo? "Si cerca di studiare, aggiornarsi, vedere squadre e giocatori. Insomma, quello che fanno tutti gli allenatori in questa situazione. In Italia o in Europa? Dove mi chiamano e dove corrispondono un sentimento e una forte motivazione".

Sulla corsa scudetto commenta: "Così incerto sinceramente no, mi farebbe piacere se l'Atalanta se la giocasse fino alla fine, ha una storia bellissima, La convinzione all'inizio che Inter e Napoli avessero qualcosa in più, comunque, c'era".