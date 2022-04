SAPONARA, Solo 1-0 bugiardo. Oggi quasi perfetti

L'esterno della Fiorentina (ed ex Empoli) Riccardo Saponara è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club viola dopo la vittoria contro l’Empoli. Queste le sue parole: “Per me è sempre una gara molto particolare, perché ho grandissimi ricordi che mi hanno accompagnato nella mia crescita umana e calcistica. Ogni volta che li affronto sono molto molto emozionato, sono ancora tante le persone che lavorano nell’Empoli a cui sono molto affezionato. È stata una grande partita, abbiamo fatto molti meno gol di quelli che avremmo potuto fare, secondo me il risultato è bugiardo. Però sono contento perché abbiamo espresso uno dei nostri migliori calci, portiamo a casa tre punti fondamentali per il nostro cammino. Oggi ci sono state molte note positive”.

Sulle tante vittorie in casa: “Più di tutte in Serie A insieme all’Inter? Non lo sapevo, è un bel dato. Credo che vada di pari passo con quel che stiamo proponendo, cercheremo di continuare così fino alla fine della stagione provando a toglierci qualche soddisfazione in più”.

Sulla vittoria: “Chi è rimasto a lavorare a Firenze ha lavorato in modo ottimale, ma anche chi è andato in nazionale ha fatto lo stesso. Chiaro che ti ritrovi a preparare la partita in due giorni, ma il nostro credo è ben chiaro. Non è un allenamento in più o uno in meno che può condizionare la nostra gara. Oggi lo abbiamo dimostrato giocando anche un ottimo primo tempo, siamo stati quasi perfetti”.