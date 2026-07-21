Sandro Sabatini esalta la Fiorentina: "Mi sta stupendo sul mercato, Grosso mi piace"

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La Fiorentina continua a far parlare di sé dopo un'estate particolarmente movimentata sul mercato. Intervenuto durante una trasmissione di Radio Sportiva, il giornalista e opinionista Sandro Sabatini ha analizzato il momento della formazione viola, indicando la squadra di Fabio Grosso come una delle realtà più interessanti da seguire in vista della prossima stagione: "La Fiorentina è senza dubbio la squadra che in questo momento crea più curiosità", ha dichiarato Sabatini, soffermandosi poi sul lavoro portato avanti dalla società sul mercato e sulle scelte effettuate dalla dirigenza.

Secondo l'opinionista, il club gigliato ha puntato su diversi prMofili giovani e di qualità, accompagnando gli investimenti tecnici con uno sforzo economico significativo: "La Fiorentina ha acquistato tanti giocatori validi, soprattutto giovani, e sta facendo un investimento importante, vicino ai 100 milioni di euro. È una squadra che sto seguendo con molta attenzione e che mi interessa particolarmente".

Sabatini ha poi allargato il discorso anche agli allenatori emergenti del calcio italiano, inserendo Fabio Grosso in un gruppo di tecnici destinati a far parlare di sé: "Grosso mi piace molto, così come altri allenatori giovani che stanno emergendo. Penso ad Alberto Aquilani e Ignazio Abate: sono tutti tecnici che hanno idee e che rappresentano il futuro del nostro calcio".