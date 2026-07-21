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Altra cessione tra i giovani: Morazzini al Pescara a titolo definitivo

Altra cessione tra i giovani: Morazzini al Pescara a titolo definitivoFirenzeViola.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 14:44News
di Redazione FV
Altra cessione tra i giovani viola: il 2008 Morazzini torna al Pescara dopo due anni in viola e la vittoria della Viareggio Cup

Luigi Morazzini, esterno offensivo classe 2008 facente parte della rosa U18 viola che ha vinto l'ultima edizione della Viareggio Cup, lascia la Fiorentina per tornare al Pescara a titolo definitivo. Morazzini ha disputato le ultime due stagioni in viola dopo essere cresciuto proprio con la maglia del Delfino e da oggi sarà a disposizione di mister Buscé per la preparazione in vista della prossima stagione di Serie C.   