Niente Gremio per Valentini. Dal Brasile "Fallita la trattativa per il difensore"
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Non sarà in Brasile e al Gremio il futuro di Nicolas Valentini: l'argentino vorrebbe proseguire la propria carriera in Europa
Secondo quanto riportato da Radio Imortal, emittente brasiliana che segue le vicende del Gremio, è fallita la trattativa per l'acquisto di Nicolas Valentini in uscita dalla Fiorentina. Dopo giorni di contatti non si è arrivati all'accordo, col giocatore che preferirebbe proseguire la propria esperienza in Europa dopo il prestito all'Hellas Verona.
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