L'Aston Villa fa sul serio per Garnacho: presentata una proposta ufficiale
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Dopo i contatti avviati nella giornata di venerdì, l'Aston Villa ha deciso di accelerare per Alejandro Garnacho. Come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il club di Birmingham ha presentato una proposta ufficiale al Chelsea per l'esterno argentino. La formula discussa tra le parti sarebbe quella del prestito con opzione di riscatto.
Parallelamente proseguono anche i dialoghi tra la società inglese e il calciatore per trovare un'intesa sui termini contrattuali. Un'operazione che potrebbe complicare i piani della Fiorentina, costretta eventualmente a orientarsi su obiettivi alternativi per rinforzare il reparto offensivo. La valutazione di Garnacho resta compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro.
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