Soulé e quei contatti smentiti dal Viola Park: strategia o obiettivo da dimenticare?

Soulé e quei contatti smentiti dal Viola Park: strategia o obiettivo da dimenticare?FirenzeViola.it
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Oggi alle 15:27News
di Redazione FV
La Fiorentina in contatto con Matias Soulé ma dal Viola Park raffreddano la potenziale trattativa di mercato con la Roma

Matias Soulé è uno dei nomi per l'attacco di Grosso in vista della prossima stagione. L'argentino è in uscita dalla Roma, che però per il momento non ha ricevuto nessuna proposta nonostante la necessità di provare a mettere a bilancio un'importante plusvalenza. 

Dopo le prime voci circolate in merito ai primi contatti con l'entourage del giocatore, da fonti vicine alla società, è arrivata un netto raffreddamento su questo nome anche se, la stessa dinamica di smentita, era stata utilizzata anche a poche ore dall'arrivo a Firenze di Oulai. 

A questo punto è giusto chiedersi se le smentite che arrivano dal Viola Park siano considerabili al 100% attendibili o se, come giusto gioco delle parti, possano essere considerabili parte di una strategia per trattare l'eventuale arrivo di un giocatore come Soulé.