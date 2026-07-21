Soulé e quei contatti smentiti dal Viola Park: strategia o obiettivo da dimenticare?
Matias Soulé è uno dei nomi per l'attacco di Grosso in vista della prossima stagione. L'argentino è in uscita dalla Roma, che però per il momento non ha ricevuto nessuna proposta nonostante la necessità di provare a mettere a bilancio un'importante plusvalenza.
Dopo le prime voci circolate in merito ai primi contatti con l'entourage del giocatore, da fonti vicine alla società, è arrivata un netto raffreddamento su questo nome anche se, la stessa dinamica di smentita, era stata utilizzata anche a poche ore dall'arrivo a Firenze di Oulai.
A questo punto è giusto chiedersi se le smentite che arrivano dal Viola Park siano considerabili al 100% attendibili o se, come giusto gioco delle parti, possano essere considerabili parte di una strategia per trattare l'eventuale arrivo di un giocatore come Soulé.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati