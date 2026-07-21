Fenucci su Orsolini: "Lavoriamo per non trasformare il rinnovo in una telenovela"
FirenzeViola.it
L'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha parlato del rinnovo di contratto dell'esterno Riccardo Orsolini
Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato dal ritiro della squadra di Tedesco del rinnovo di Riccardo Orsolini, giocatore tra i più importanti in rosa che però non ha ancora firmato il prolungamento con i rossoblù: "Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui, era preoccupato per il cuore prima perché aveva pulsazioni elevate, non scherzo. Sta bene, la situazione è che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi, quindi se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici, credo che alla fine dovremmo arrivare al prolungamento del contratto".
Il dirigente bolognese ha poi proseguito: "Ho ripetuto tante volte che è una bandiera del club, un ragazzo che è cresciuto con noi, che ha vissuto tante esperienze con noi, che interpreta bene i sentimenti di questo club e della sua tifoseria. Stiamo cercando di fare uno sforzo finanziario per accontentarlo e arrivare a un accordo soddisfacente per entrambi le parti. Non è che possiamo aspettare ancora molto, per cui credo che la cosa va risolta in termini anche brevi per non far diventare questo rinnovo di contratto una sorta di telenovela".
autore
Giornalista e storica colonna di FirenzeViola.it. Dopo anni di esperienza radiofonica è tra le voci di Radio FirenzeViola, dove conduce e cura “Chi si compra?”, trasmissione dedicata al calciomercato e all’attualità della Fiorentina.
Pubblicità
News
Niente ruffianate, il club si è guadagnato la fiducia: big in partenza e nessuno li rimpiangerà. Devono essere rimosse le scorie di un’annata ignobile. Quella bugia su Oulai e un dubbio sul ruolo di Fagioli: serve un regista così?di Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Niente ruffianate, il club si è guadagnato la fiducia: big in partenza e nessuno li rimpiangerà. Devono essere rimosse le scorie di un’annata ignobile. Quella bugia su Oulai e un dubbio sul ruolo di Fagioli: serve un regista così?
Copertina
Mario TeneraniParatici ama la costruzione dal basso… Fatte difesa e mediana, ora tocca all’attacco. Bakayoko top, ma attenzione a Cancellieri. Sogno Garnacho, Koleosho resta una chance
Niccolò SantiOulai sì, no, forse: cronaca di un depistaggio sfacciato. Ora l’offensiva per Bakayoko. La Roma spinge forte su Dodo. Fortini piace al Torino. La Fiorentina ha chiesto Joao Mario alla Juve
Tommaso LoretoOulai, ci siamo. L'ivoriano in arrivo dopo una giornata di voci e ricostruzioni, beffato anche il Napoli. Prende corpo un terzetto da favola a centrocampo
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com