Fenucci su Orsolini: "Lavoriamo per non trasformare il rinnovo in una telenovela"

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L'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha parlato del rinnovo di contratto dell'esterno Riccardo Orsolini

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato dal ritiro della squadra di Tedesco del rinnovo di Riccardo Orsolini, giocatore tra i più importanti in rosa che però non ha ancora firmato il prolungamento con i rossoblù: "Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui, era preoccupato per il cuore prima perché aveva pulsazioni elevate, non scherzo. Sta bene, la situazione è che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi, quindi se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici, credo che alla fine dovremmo arrivare al prolungamento del contratto".

Il dirigente bolognese ha poi proseguito: "Ho ripetuto tante volte che è una bandiera del club, un ragazzo che è cresciuto con noi, che ha vissuto tante esperienze con noi, che interpreta bene i sentimenti di questo club e della sua tifoseria. Stiamo cercando di fare uno sforzo finanziario per accontentarlo e arrivare a un accordo soddisfacente per entrambi le parti. Non è che possiamo aspettare ancora molto, per cui credo che la cosa va risolta in termini anche brevi per non far diventare questo rinnovo di contratto una sorta di telenovela".