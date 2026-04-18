Sammarco: "Non se ne è parlato ma Belghali contro la Fiorentina ha fatto bene"

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intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan in programma domani alle ore 15, l'allenatore dell'Hellas Verona Paolo Sammarco ha fatto un'analisi su Belghali tornando sulla prestazione dell'esterno contro la Fiorentina: "Se ne è parlato poco, ma ha fatto una buona partita contro i viola, si è parlato di più di lui dopo il Torino, quando è stato un po' in difficoltà. Continuo a pensare che possa giocare in entrambe le fasce".

Sul rammarico di non aver riaperto la sfida salvezza poi, Sammarco ha detto: "C'è rammarico sì, considerando anche l'incontro della prossima settimana con il Lecce potevamo raccogliere qualcosa in più, pensando ai punti persi negli ultimi minuti come con Napoli e Parma. Siamo consapevoli che il calendario sia difficilissimo. Le partite poi sono pazze, ma dovevamo fare qualcosa in più per far diventare pazzo questo campionato".