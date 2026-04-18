Tottenham, beffa De Zerbi: pareggio del Brighton al 95', salvezza a rischio
Prosegue la stagione maledetta del Tottenham che anche con l'arrivo di Roberto De Zerbi in panchina non riesce a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della Premier League. Contro il Brighton in casa la vittoria era a un passo, sfumata al 95esimo per una disattenzione difensiva costata caro.
La partita si è conclusa sul 2-2 con gli Spurs andati in vantaggio due volte, prima con Pedro Porro raggiunto da Mitoma, poi con Xavi Simons che al 75' ha segnato una perla che sembrava decisiva. Ma proprio quando tutto sembrava deciso, Rutter ha infilato il Tottenham e lasciato la squadra di De Zerbi al terzultimo posto un punto sotto il West Ham pur avendo una partita in più.
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