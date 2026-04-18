Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali: Malen contro Scamacca

Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali: Malen contro Scamacca
Oggi alle 19:47News
di Redazione FV

Sono Roma e Atalanta a sfidarsi per l'ultima sfida del sabato di Serie A, calcio d'inizio alle ore 20.45. Una partita fondamentale in ottica Champions e zona Europa, con le due squadre che cercano tre punti per garantirsi un posto in una competizione europea il prossimo anno. Grandi emozioni previste considerando anche l'incrocio di Gasperini con la sua ex squadra, l'Atalanta. Queste le scelte del tecnico giallorosso e di Palladino:

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. Allenatore: Gasperini
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bellanova; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Palladino.