Sarri: "La Lazio ha sbagliato solo a Firenze nell'ultimo mese e mezzo"
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Intervenuto a DAZN dopo la partita vinta contro il Napoli, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha detto: "Questa squadra nell'ultimo mese e mezzo ha sbagliato solo la gara di Firenze. Ai ragazzi ho detto che le partite vanno aggredite e non subite. Fare una gara qui con il pensiero di mercoledì, sarebbe stato controproducente. Fino al 65', se il risultato fosse stato più tondo non sarebbe stato sbagliato".
Dopo una prestazione così si vede una luce in fondo al tunnel? "La stagione è stata pesante, dentro la pesantezza ci sono state anche soddisfazioni. Abbiamo vinto due gare con il Milan, una volta con la Juventus e ora vinto a Napoli. Più che altro ci sono segnali di miglioramento da parte di singoli oltre alla squadra".
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