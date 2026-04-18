Finisce 1-1 tra Roma e Atalanta: a Krstovic risponde Hermoso
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Finisce in parità tra Roma e Atalanta nell'anticipo del sabato sera di Serie A all'Olimpico. Le due squadre non si fanno male dopo i due gol nel primo tempo: ad aprire le marcature è Krstovic per la Dea dopo pochi minuti, a fine primo tempo pareggia Hermoso. Nel secondo tempo tanta stanchezza e poche occasioni alla fine è un punto per parte che non serve a nessuno: la Roma accorcia sul Como ma rischia di perdere altro terreno sulla Juventus, l'Atalanta dice addio quasi definitivamente alla Champions League: sono 6 punti con una partita in più dal quarto posto.
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