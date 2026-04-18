Serie A, la classifica dopo gli anticipi: sorridono Inter e Juventus
Cambia la classifica soprattutto nella metà sinistra della Serie A dopo i risultati del venerdì e soprattutto di questo sabato sera. A sorridere sono soprattutto Inter e Juventus: i nerazzurri con la sconfitta del Napoli sono ora a +12 dal secondo posto e potrebbero vincere lo Scudetto già alla prossima partita, i bianconeri con una vittoria domani allungherebbero ancora sulla zona Champions. Dietro invece ha giocato solo il Cagliari restando a 33 punti. Questa la classifica aggiornata dopo gli anticipi:
1. Inter 78*
2. Napoli 66*
3. Milan 63
4. Juventus 60
5. Como 58*
6. Roma 58*
7. Atalanta 54*
8. Bologna 48
9. Lazio 47*
10. Sassuolo 45*
11. Udinese 43*
12. Torino 39
13. Parma 39*
14. Genoa 36
15. Fiorentina 35
16. Cagliari 33*
17. Cremonese 27
18. Lecce 27
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18
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