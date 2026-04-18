Serie A, la classifica dopo gli anticipi: sorridono Inter e Juventus

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Cambia la classifica soprattutto nella metà sinistra della Serie A dopo i risultati del venerdì e soprattutto di questo sabato sera. A sorridere sono soprattutto Inter e Juventus: i nerazzurri con la sconfitta del Napoli sono ora a +12 dal secondo posto e potrebbero vincere lo Scudetto già alla prossima partita, i bianconeri con una vittoria domani allungherebbero ancora sulla zona Champions. Dietro invece ha giocato solo il Cagliari restando a 33 punti. Questa la classifica aggiornata dopo gli anticipi:

1. Inter 78*

2. Napoli 66*

3. Milan 63

4. Juventus 60

5. Como 58*

6. Roma 58*

7. Atalanta 54*

8. Bologna 48

9. Lazio 47*

10. Sassuolo 45*

11. Udinese 43*

12. Torino 39

13. Parma 39*

14. Genoa 36

15. Fiorentina 35

16. Cagliari 33*

17. Cremonese 27

18. Lecce 27

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18