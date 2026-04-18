Italia Femm., Soncin: "Abbiamo dominato, lo 0-0 non ci rende merito"

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Così Andrea Soncin, commissario tecnico della Nazionale italiana femminile che ha pareggiato 0-0 contro la Danimarca nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali: "È un risultato che non ripaga la prestazione eccellente della squadra. Abbiamo visto una squadra solo in campo, abbiamo avuto un dominio quasi totale, abbiamo creato, abbiamo pressato, abbiamo gestito i ritmi della gara. Soddisfatto della prestazione, ma rimane un grosso rammarico per non aver sbloccato la gara".