La Lazio si rialza dopo Firenze e batte il Napoli al Maradona 2-0

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La Lazio espugna Napoli e fa un favore all'Inter che ormai ha la strada spianata verso lo Scudetto. I biancocelesti allenati da Sarri dominano al Maradona vincendo 2-0 con un gol per tempo e fallendo anche un rigore nei primi quarantacinque minuti con Zaccagni. Decidono le reti di Cancellieri e Basic in una partita in cui il Napoli non è riuscito ad impensierire il portiere biancoceleste Motta praticamente mai. Il modo migliore per la Lazio di arrivare alla semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta tra qualche giorno, mentre il Napoli di Conte saluta lo Scudetto e resta a 12 punti di distanza dall'Inter prima.