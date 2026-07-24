Salandin sul mercato: "L'unica squadra che non è bloccata è la Viola"

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Il giornalista Stefano Salandin ha commentato a TMW Radio le dinamiche del calciomercato estivo in Italia: “Per me sta facendo bene la Fiorentina, che ha preso dei giocatori, gli altri sono bloccati. Chi mi ha deluso di più è l'Inter, la botta di Palestra non è da poco. La Roma anche fa fatica, ma anche lei ha il FFP che la condiziona. La Juve? E' da tempo che vedono Suzuki, che ha delle offerte dalla Premier e da un'altra big europea, forse però si sono mossi in ritardo.

L'alternativa è Vicario, Martinez lo lascerei defilato, non convince anche per l'età e l'investimento da fare. La priorità è quella, poi l'attaccante. Sono convinti di prendere Kolo Muani prima del tour, poi hanno un accordo di massima con Kessiè ma se non esce prima qualcuno a centrocampo non lo fanno".