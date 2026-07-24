L'ammissione di Zappa: "Vicino alla Fiorentina in passato? Sì, è vero"

L'ammissione di Zappa: "Vicino alla Fiorentina in passato? Sì, è vero"FirenzeViola.it
© foto di Maria Laura Scifo
Ieri alle 22:30News
di Redazione FV

Il difensore del Cagliari, Gabriele Zappa, dal ritiro rossoblù ha parlato in conferenza stampa ed è tornato su voci di mercato che in passato lo hanno accostato alla Fiorentina, confermandole: "In realtà le notizie le apprendo più sui media che dal mio agente - riporta calciocasteddu.it - Battute a parte, però, per i possibili trasferimenti a Napoli e Fiorentina si trattava di notizie vere".