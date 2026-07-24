Baez al Latina: l'ex attaccante viola ha firmato un contratto annuale

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Jaime Baez, ex attaccante della Fiorentina, è pronto per tornare iniziare una nuova avventura. Il classe ’95 ha infatti firmato un contratto con il Latina e quindi sarà ancora protagonista in Serie C. Questo il comunicato del club laziale: “Il Latina Calcio 1932 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Jaime Báez, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo. Attaccante uruguaiano, classe 1995, Báez porta in nerazzurro qualità, esperienza e duttilità nel reparto offensivo. Nel corso della sua carriera ha maturato un importante percorso tra Italia e Uruguay, vestendo, tra le altre, le maglie di Fiorentina, Livorno, Spezia, Pescara, Cosenza e Peñarol, con cui ha disputato la prestigiosissima Coppa Libertadores.

Esterno offensivo capace di agire su entrambe le fasce e anche da centravanti, mette a disposizione della squadra tecnica, velocità e imprevedibilità, oltre a un bagaglio di esperienza maturato in oltre 300 presenze tra campionati e coppe. Talento, esperienza internazionale e voglia di essere protagonista al servizio della squadra. Benvenuto a Latina, Jaime. Insieme, per scrivere una nuova pagina in nerazzurro”.