SABATINI, Liverani pieno di idee, Salernitana salva al 3.5%

Walter Sabatini, dirigente della Salernitana, ha parlato in occasione della conferenza di presentazione del nuovo allenatore granata: "Io so dentro di me che ci salveremo. Molti di voi rideranno perché il risultato dell'altro giorno contro l'Empoli è stato una mazzata importante, ma a me non frega nulla. Ho un allenatore nuovo che è pieno di idee. Parole e pensieri di Walter Sabatini, direttore generale della Salernitana che questa mattina sta presentando Fabio Liverani, allenatore scelto dalla società campana dopo l'esonero di Filippo Inzaghi.

"Con la sua sensibilità e scaltrezza già questo pomeriggio riuscirà a dare una svolta - prosegue Sabatini -. La sintesi per come sono messo io è una necessità, come la verità. Fatico troppo a vivere, non mi posso permettere enfasi o ghirigori dialettici. Oggi pomeriggio Fabio dovrà venire da me e dirmi: 'Questa squadra vale la salvezza...' In che percentuale? Dopo l'ultima sconfitta è un po' calata, 3.5%".