SABATINI, Il dirigente potrebbe finire alla Ternana

Walter Sabatini è ancora fermo dopo l'addio alla Salernitana. Ma il dirigente umbro potrebbe non esserlo a lungo. Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, la Ternana sta pensando a lui e lavorando per portarlo nel club, per risollevarsi da un periodo non proprio sereno che ha coinvolto anche il presidente. Le sensazioni, si legge, sono positive.