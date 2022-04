S.MEDIASET, L. Alberto nelle mire di Pradè. Ieri...

Sul taccuino di Pradè per il prossimo anno alla prima posizione c'è, sempre di più, Luis Alberto - come riporta SportMediaset oggi- L'interesse per lo spagnolo era già presente nei mesi passati, a intensificarlo è stato l'infortunio a lungo termine di Castrovilli, che ha liberato un posto nel centrocampo viola. Luis Alberto ha le caratteristiche giuste e con la Lazio il feeling sembra terminato: ora questa pista potrebbe essere più di una semplice indiscrezione.

Intanto ieri Luis Alberto - come riporta il Corriere dello Sport - ha aperto le porte di casa sua all'Olgiata per un party a tema Spagna. La dimora si è trasformata in una location andalusa, dress code rigorosamente rosso e nero come indicato dal dieci biancoceleste e la moglie Patricia. Invitata tutta la Lazio, giocatori, staff, dirigenti e magazzinieri, per ricreare spirito di gruppo. Due i grandi assenti della serata: Acerbi, impegnato in un altro evento familiare, e Sarri che non ama la mondanità.