S. ITALIANA, Napoli-Juventus sarà il 20/1 al Mapei

La prossima Supercoppa Italiana, tra Napoli e Juventus, sarà disputata il prossimo 20 gennaio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Secondo quanto riportato da Il Mattino la Lega Serie A, a sorpresa, ha scelto lo stadio del Sassuolo dopo aver deciso di non farla disputare in Arabia Saudita a causa della pandemia. Come data scelta dunque una delle poche dopo non sono previsti turni infrasettimanali.