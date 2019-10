RUMMENIGGE, Ribery? Ci ha stupiti. Bravo Montella

Al Festival dello Sport a Trento Kalle Rummenigge, ad del Bayern Monaco, ha parlato ai vari media presenti anche del "suo" ex giocatore Franck Ribery. Queste le parole raccolte da TMW: "Montella ha fatto una mossa intelligente, la Fiorentina gioca con due punte e lascia spazio a Ribery in attacco senza costringerlo a difendere, così si può concentrare meglio. Col Milan ha fatto un gol capolavoro. Lui è sempre stato molto bravo, non casualmente ha giocato 12 anni nel Bayern vincendo tutto. Ci ha sorpreso un po' che sia andato in Italia alla Fiorentina perché tutti si aspettavano andasse in Arabia Saudita o in Cina ma ha fatto una scelta calcistica e sono contento che stia vivendo così bene alla Fiorentina".