Rubino torna alla Carrarese: ufficiale il passaggio in prestito dalla Fiorentina
Tommaso Rubino torna ufficialmente alla Carrarese. Il club toscano ha annunciato il ritorno dell'attaccante classe 2006, che vestirà nuovamente la maglia azzurra fino al 30 giugno 2027. L'operazione è stata definita con la Fiorentina sulla base di un prestito, permettendo al giovane talento viola di proseguire il proprio percorso di crescita in un ambiente che conosce bene.
Per Rubino si tratta di un ritorno dopo la positiva esperienza maturata nella scorsa stagione in Serie B. Con la Carrarese, infatti, ha collezionato 26 presenze complessive, impreziosite da 2 gol, confermando il proprio potenziale e ritagliandosi uno spazio importante nelle rotazioni offensive della squadra. Attaccante duttile e moderno, il classe 2006 può essere impiegato in più posizioni del reparto avanzato. La Fiorentina continuerà così a seguirne da vicino l'evoluzione, con l'obiettivo di ritrovare a fine prestito un giocatore ancora più maturo e pronto per il salto di qualità.
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