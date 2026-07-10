Distefano pronto a lasciare di nuovo la Fiorentina. Lo vuole il Benevento

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Dopo il rientro alla Fiorentina al termine del terzo prestito della sua carriera, Filippo Distefano è pronto a ripartire. L'esterno offensivo, cresciuto nel settore giovanile viola, è infatti destinato a proseguire il proprio percorso in Serie B. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il suo trasferimento al Benevento sembrava ormai definito, ma nelle ultime ore la trattativa ha registrato una fase di stallo. Nonostante il rallentamento, l'interesse del club campano nei confronti del classe 2003 resta concreto e non è escluso che le parti possano tornare a confrontarsi nei prossimi giorni per cercare di chiudere l'operazione.

Nell'ultima stagione Distefano ha indossato la maglia della Carrarese, collezionando 20 presenze tra campionato e coppe, con un bottino di 3 gol e un assist. In precedenza aveva maturato esperienza anche con Frosinone e Ternana, proseguendo il proprio percorso di crescita lontano da Firenze. Qualora l'affare con il Benevento dovesse concretizzarsi, il destino potrebbe riservare un incrocio immediato con la Fiorentina. Se i giallorossi supereranno infatti il turno preliminare di Coppa Italia contro il Ravenna, affronteranno proprio la formazione viola nei trentaduesimi di finale, in programma il prossimo 14 agosto.