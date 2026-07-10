Fazzini sempre più verso l'addio. Parma vicino al prestito con diritto

Fazzini sempre più verso l'addio. Parma vicino al prestito con dirittoFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Il Parma fa sul serio per Jacopo Fazzini. Come riporta Sky Sport, è in atto una svolta molto importante sulla trattativa che porterebbe il classe 2003 in Emilia. I crociati propongono un'operazione in prestito con diritto di riscatto e le parti sono vicine dopo il pressing delle ultime ore, nato dalla necessità del Parma di un rinforzo in quella zona del campo. Dopo la stagione negativa a Firenze, per Fazzini potrebbe già essere arrivato il momento dell'addio alla Fiorentina, per lui si stanno aprendo le porte del Parma.