Abbonamenti Fiorentina 2026/27: prezzi e dettagli decisi dal club

Abbonamenti Fiorentina 2026/27: prezzi e dettagli decisi dal clubFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:26News
di Redazione FV

La Fiorentina ha lanciato la campagna abbonamenti per la prossima stagione che partirà lunedì 13 luglio alle 20 e sarà suddivisa in cinque fasi. Questi i prezzi previsti dal club con tariffe come sempre divise tra chi rinnova l'abbonamento dalla scorsa stagione e chi invece si dovrà tesserare di nuovo. L'obiettivo è quello di battere il numero dello scorso anno, i 13.478 tagliandi venduti. Questi i prezzi e i dettagli: