Il fisioterapista Giusti lascia la Fiorentina: "Difficile racchiudere 4 anni in poche parole"

vedi letture

Post lungo e toccante quello con cui Andrea Giusti saluta la Fiorentina. Il fisioterapista, dopo quattro anni nello staff al seguito della prima squadra viola, lascia il club e lo fa con un saluto via Instagram che ripercorre le tappe di questi anni, con una sequenza di foto che riportano alla mente i momenti migliori del passato recente. Di seguito testo e foto:

"Ci sono esperienze che è difficile racchiudere in poche parole. Questi quattro anni alla Fiorentina sono una di quelle.



Sono stati anni di crescita, responsabilità, sacrifici, emozioni immense e persone che hanno lasciato un segno dentro di me.



La vita ci porta a fare delle scelte. A volte con la testa, a volte con il cuore. Questa è una di quelle in cui sono serviti entrambi.

Grazie per aver creduto in me e per avermi dato l’opportunità di vivere un’esperienza che porterò sempre con me.Grazie ai colleghi, allo staff, ai giocatori e a tutte le persone che, ogni giorno, hanno condiviso questo percorso. Ognuno di voi mi ha lasciato qualcosa, professionalmente e umanamente. Non serve far nomi, ognuno sa quanto abbia contato per me.Grazie a chi mi ha sostenuto, a chi mi ha messo alla prova e anche a chi mi ha spinto a migliorare.Lascio questo capitolo con il cuore pieno di gratitudine e con la consapevolezza che tutto ciò che ho vissuto mi accompagnerà nel percorso che verrà.Forza Viola".