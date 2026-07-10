L'Inter accoglie il suo nuovo acquisto: ecco Anan Khalaili dall'USG
FirenzeViola.it
L'Inter accoglie il suo nuovo acquisto, Anan Khalaili, atterrato pochi minuti fa a Milano. Il laterale israeliano, che prenderà il posto di Denzel Dumfries, sosterrà nelle prossime ore le visite mediche di rito, prima di firmare il contratto che lo legherà al club nerazzurro. Come riporta TMW, il club nerazzurro ha chiuso ieri la trattativa con l’Union Saint-Gilloise grazie a un’offerta da 22,5 milioni di euro, più bonus. Battuti il Napoli e il Como. Il giocatore firmerà un contratto quinquennale a 2,2 milioni di euro a stagione.
Pubblicità
News
Paratici ha convinto la famiglia Commisso che è il momento di provare a vincere. Atta è un’operazione alla Rui Costa. Giusto tenere Kean e Fagioli e liberarsi di Gud. Lang un’idea. Grosso impari da Prandellidi Luca Calamai
Le più lette
1 Paratici ha convinto la famiglia Commisso che è il momento di provare a vincere. Atta è un’operazione alla Rui Costa. Giusto tenere Kean e Fagioli e liberarsi di Gud. Lang un’idea. Grosso impari da Prandelli
Copertina
Lorenzo Di BenedettoIl mercato che non ti aspetti: 34 milioni già investiti e una doppia strategia possibile. Rilancio di Commisso o cessioni "dolorose"? Paratici sta costruendo la sua Fiorentina con intelligenza: caccia agli esterni, ne servono almeno tre
Angelo GiorgettiColpi fatti prima delle uscite e super multa archiviata: la Fiorentina dà segnali di forza. Dragusin, quelle frasi infelici del procuratore e la retromarcia. Un sondaggio per Gil. E a proposito di Grosso nello spogliatoio…
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com