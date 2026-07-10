L'Inter accoglie il suo nuovo acquisto: ecco Anan Khalaili dall'USG

L'Inter accoglie il suo nuovo acquisto: ecco Anan Khalaili dall'USGFirenzeViola.it
Oggi alle 12:39News
di Redazione FV

L'Inter accoglie il suo nuovo acquisto, Anan Khalaili, atterrato pochi minuti fa a Milano. Il laterale israeliano, che prenderà il posto di Denzel Dumfries, sosterrà nelle prossime ore le visite mediche di rito, prima di firmare il contratto che lo legherà al club nerazzurro. Come riporta TMW, il club nerazzurro ha chiuso ieri la trattativa con l’Union Saint-Gilloise grazie a un’offerta da 22,5 milioni di euro, più bonus. Battuti il Napoli e il Como. Il giocatore firmerà un contratto quinquennale a 2,2 milioni di euro a stagione. 