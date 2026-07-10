Ricordate Traoré? Il Genoa lo riporta in Serie A: a un passo il trasferimento
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Il Genoa è a un passo dal riportare in Serie A Hamed Junior Traoré. Come riporta Sky Sport, dopo settimane di contatti e una trattativa portata avanti con continuità, il club rossoblù conta di definire gli ultimi dettagli entro il weekend per chiudere definitivamente l'operazione per il calciatore che per qualche settimana ormai diversi anni fa fu promesso sposo della Fiorentina. Traoré, ex centrocampista di Sassuolo e Napoli, è attualmente di proprietà dell'Olympique Marsiglia e si prepara a iniziare una nuova avventura in Serie A con la maglia rossoblù.
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