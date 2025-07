Social Gud si gode l'ultimo giorno di vacanze: relax a Portofino

Attraverso le storie del suo profilo Instagram, Albert Gudmundsson ci mostra le sue ultime ore di relax prima di tornare a Firenze per l'inizio del ritiro al Viola Park. Il video caricato dall'islandese mostra le limpide acque del mare della Liguria, che è stata per diverso tempo casa sua nel suo primo soggiorno in Italia. Il classe '97 si gode quindi le sue ultime ore di riposo a Portofino, finendo di ricaricare a pieno le energie prima di ricominciare con una "nuova" avventura con Stefano Pioli.