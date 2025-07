Dalla Francia: Kospo uno dei migliori talenti de La Masia

vedi letture

Secondo quanto riportato dal portale francese Footmercato, Eman Kospo può essere etichettato come uno dei migliori talenti di prospettiva nel suo ruolo, quello di difensore centrale, non solo grazie alla sua prestanza fisica di 1,91m.

La sua cessione è stata decisamente inaspettata nel mondo blaugrana, che aveva buttato gli occhi sul talento classe 2007, che aveva fatto parlare di sè come uno dei maggiori leader soprattutto durante la Youth League vinta proprio dai catalani. Lo stesso Hansi Flick, gli aveva aperto le porte per la prima squadra (che attinge senza problemi dal settore giovanile de La Masía) per partecipare agli allenamenti e poterlo monitorare da vicino.