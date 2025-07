Social Sabiri si carica sui profili social per l'inizio del ritiro: "Let's go!"

Il classe 1996, Abdelhamid Sabiri, tornato a Firenze dopo dall'avventura in Saudi Pro League nell'Al-Taawoun (in cui ha trovato il gol 3 volte in 17 partite), cercherà di mettersi in mostra durante il ritiro al Viola Park che inizierà con il primo allenamento martedì 15 luglio, per provare a ritagliarsi uno spazio nella nuova Fiorentina di Stefano Pioli.

Per celebrare la sua convocazione, Sabiri non ha esitato nel postare nelle sue storie di Instagram il post della Fiorentina con la lista dei convocati, aggiungendoci anche un "Let's go!", dimostrandosi carico per l'inizio di questo ritiro a Bagno a Ripoli.