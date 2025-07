Chelsea-PSG: ecco gli 11 titolari dell'ultimo atto del Mondiale per Club

Il Paris Saint-Germain per rendere ancora più indimenticabile una stagiona già storica, il Chelsea per dimostrare di poter competere nuovamente contro le big del calcio mondiale. Luis Enrique sfida Maresca, così finirà l'ultimo atto del Mondiale per Club, torneo che ha fatto molto discutere. A breve le due squadre scenderanno in campo al MetLife Stadium di East Rutherford per aggiudicarsi la prima edizione del nuovo torneo FIFA. Queste le scelte dei due tecnici:

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Enzo, Neto; Joao Pedro

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia