La Fiorentina sempre su Sohm, ma c'è distanza con il Parma

La Fiorentina continua a guardare in casa Parma e anche la Gazzetta di Parma conferma che oltre all'interesse per Adrian Bernabé c'è quello anche per Simon Sohm. Il quotidiano sottolinea però che la Fiorentina è disposta a offrire 10 milioni per avere il centrocampista mentre il Parma ne chiede il doppio. Forse le parti possono trovarsi a metà, a 15. Il Parma insomma è disposto a privarsi del giocatore solo a fronte di un’offerta ritenuta congrua.

Per Sohm, in Italia dal 2020 e cioè quando il Parma lo acquistò dallo Zurigo, sarebbe la prima esperienza in Serie A in un club che partecipa alle coppe europee. Uno step opportuno, dopo aver collezionato 155 presenze con la maglia gialloblù e contribuito in questi anni alla risalita in massima serie degli emiliani e poi al mantenimento della categoria.