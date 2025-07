Calciomercato Cagliari, si raffredda la pista Esposito: la Fiorentina osserva

vedi letture

Come riportato da TuttoMercatoWeb, la pista Sebastiano Esposito-Cagliari si starebbe raffreddando in quanto operazione molto complicata e onerosa. Ciò che la rende ancora più difficile è la concorrenza, anche della Fiorentina che è quella che preme di più per l'attaccante nerazzurro.

Un'altra operazione che gli isolani vorrebbero portare a termine ha il nome di Michael Folorunsho, rientrato a Napoli dal prestito invernale alla Fiorentina. Anche in questo caso c'è da far quadrare i conti.

Per questo il Cagliari tiene nel suo mirino anche altri nomi. Per il centrocampo per esempio piacciono alcuni profili italiani: Matteo Pessina, capitano del Monza con cui è retrocesso in Serie B, oppure quel Luca Mazzitelli che Angelozzi ha già portato a Frosinone, arrivando anche a Tommaso Pobega, di nuovo del Milan dopo il mancato riscatto del Bologna (che tratta comunque per confermarlo a nuove cifre). Tra fascia e attacco, occhi anche su Alieu Fadera del Como.