ROSSI, Era il momento di lasciare. A Firenze bei ricordi

Dopo aver annunciato il ritiro, Giuseppe Rossi ha spiegato cosa vorrà fare. Queste le sue parole: "Sono sereno perché era il momento giusto per smettere. Ci vorrà un po' di tempo per metabolizzare, per me il calcio è vita, vediamo più in là cosa trovare, comunque qualcosa che abbia a che fare con il calcio. Abbiamo iniziato la Giuseppe Rossi Academy, ma nel frattempo farò tante partitelle al parco. A Firenze ho tanti bei ricordi e ringrazio tutti per le bellissime parole che hanno sempre speso nei miei confronti"